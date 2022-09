Feira da Agroindústria Familiar passa a integrar calendário oficial das exposições de Porto Alegre

publicidade

Encerrada esta edição da Expointer, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag-RS) se debruçará sobre a primeira Feira da Agroindústria Familiar de Porto Alegre. A exposição, recentemente integrada ao calendário oficial de eventos da capital, ocorrerá em novembro, no Largo Glênio Peres, a exemplo da tradicional Feira do Peixe. Conforme o presidente da entidade, Carlos Joel da Silva, que visitou a casa do Correio do Povo nesta sexta-feira, durante a 45ª Expointer, os preparativos começam a partir da próxima segunda-feira, dia 5. "Vamos buscar parceiros para ajudar, como a Secretaria da Agricultura e a Emater", adianta.

A feira contará com produtos provenientes das agroindústrias familiares do Rio Grande do Sul, a exemplo dos apresentados anualmente na Expointer. Contudo, ainda não há definição sobre as condições para participação e seleção dos empreendimentos. "Muitos que estão no Pavilhão da Agricultura Familiar da Expointer, certamente, estarão expondo em Porto Alegre", garante. Silva também não sabe a data exata da mostra, mas acredita que deva ocorrer de quarta-feira a domingo, ocupando um período não maior que de cinco dias.