Freio de Ouro tem tricampeão pela primeira vez

Realizada neste domingo, na 45ª Expointer, prova que começou 1982 chegou aos 40 anos. Nada melhor para marcar as quatro décadas de realização do Freio de Ouro do que uma façanha. Pela primeira vez na história da prova, um cavalo conquistou o tricampeonato. O nome dele é Colibri Matrero, bicampeão do Freio em 2020, guiado novamente neste ano pelo ginete Gabriel Viola Marty.

O animal de propriedade de Juan Salustiano Peirano, da Cabanha La Pacífica, de Payssandu, no Uruguai, mostrou favoritismo desde o começo da disputa, na quinta-feira, encerrando com 20.531 pontos. Matreiro, assim como os demais conjuntos competidores da categoria enfrentaram dificuldades para controlar o gado, o que ocasionou descontos na pontuação. No intervalo das categorias da prova final, a Prova de Campo, também conhecida como Paleteada, um boi escapou da pista, pulou o cercado e caiu sobre o público próximo ao prédio administrativo do Complexo do Cavalo Crioulo. Uma pessoa teve o braço ferido, mas foi atendida prontamente e passa bem.

