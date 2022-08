Juntos para Competir valoriza produção gaúcha na Expointer

publicidade

O projeto Juntos para Competir (JPC), iniciativa de um conjunto de entidades, leva doces de leite, vinhos e queijos gaúchos à 45ª Expointer para incentivar produtos gaúchos de excelência. Os destaques da manhã desta segunda-feira (29), em curso de harmonização, são os vinhos, espumantes, queijos colonial e serrano e doce de leite. “A gente está mostrando produtos que vêm do campo para cada vez mais o pessoal conhecer a sua qualidade e a competitividade da produção gaúcha”, diz o gestor do JPC no Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-RS), André Bordignon. O Sebrae-RS é uma das entidades que integra o grupo, junto com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e a Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul).

O JPC também traz este ano a Vitrine da Carne, espaço com o objetivo de apresentar as carnes bovina, suína e ovina gaúchas ao público. “A gente atua com todas as principais cadeias do agro gaúcho e trabalhando o campo com suas necessidades, desde a parte de qualificação e capacitação dos produtores e tudo o que eles precisam para serem mais competitivos principalmente com o viés da gestão do negócio”, afirma Bordignon.

Outro atrativo é o sistema protegido em estufas, que apresenta novas tecnologias automatizadas para acompanhamento da produção, iluminação artificial e irrigação, focando na melhor utilização da água.

