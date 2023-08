Lançamento da Fenasul se torna palco para cobrança de proteção ao setor leiteiro

publicidade

O pré-lançamento da Fenasul Expoleite 2024, no final da tarde desta segunda-feira, na Expointer, tornou-se uma sessão de desabafo, indignação e cobranças de medidas contra a crise que nocauteia os produtores de leite. Nesta semana, a Emater/RS-Ascar deve divulgar novo levantamento mostrando a situação do setor, que tem sido torpedeado pela importação de lácteos do Mercosul, que cresceu 224% de janeiro a julho deste ano em relação ao ano passado, atingindo a cifra de 520 milhões de dólares. Apesar da conjuntura, a Fenasul Expoleite foi marcada para ocorrer de 15 a 19 de maio de 2024, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

O secretário da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Giovani Feltes, fez um discurso inflamado em defesa do setor, abordando diferentes ângulos do drama da importação desenfreada. Disse que o governo do Estado está “extremamente preocupado” com a situação, pressionando o governo federal na busca de alternativas, mas ao final admitiu que não consegue atuar de forma efetiva em todas as frentes para dar encaminhamento para resolver o problema.

Em 2021, a Emater divulgou que o número de produtores de leite vinculados à indústria havia caído 52,28% desde 2015, de 84 mil para 40 mil produtores. A expectativa agora é saber o tamanho do estrago na cadeia nos últimos dois anos. “Corremos o sério risco de ser uma atividade que vai ficar no passado. As medidas anunciadas recentemente pelo governo federal pouco serviram para os produtores”, disse o vice-presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura (Fetag), Eugênio Zanetti.

O diretor administrativo da Federação da Agricultura (Farsul), Francisco Schardong, ressaltou que a Fenasul já se consolidou no Estado e defendeu que os gaúchos tenham lucidez para atuar. “Esse problema não se resolve com força, se resolve com inteligência. As entidades têm que trabalhar e, principalmente, está na hora de o Fundesa mostrar por que recolhe taxas todos os meses. O Fundesa tem condições de fazer trabalhos com inteligência e ver a defesa da sanidade pelo lado estadual. Pode buscar apertar as coisas. Está muito frouxo”, cobrou.

O secretário do Desenvolvimento Rural, Ronaldo Santini, lembrou que o Estado já entregou reivindicações e sugeriu medidas ao governo federal e argumentou que o Estado não tem condições de tomar medidas mais drásticas, como impor cotas de importação. “O leite tem que ser tratado com excepcionalidade nas relações do Mercosul”, destacou. Ele adiantou que na próxima semana haverá reunião para abordar a questão da sanidade estadual levantada por Schardong.

O presidente da Gadolando, Marcos Tang, fez uma analogia com o boxe, em que vence o lutador que consegue apanhar sem cair e disse que o setor leiteiro está mostrando “grande resiliência na capacidade de apanhar”. “Mas tem gente que está surfando a onda enquanto o produtor morre afogado”, disse. Também conclamou as associações de raças a estarem presentes na Fenasul 2024 e que o setor tem o desafio de fazer em 2024 uma feira tão boa como a realizada este ano.

O deputado estadual Rodrigo Lorenzoni representou a Assembleia Legislativa no evento e falou sobre o momento do setor e a importância da união para que os apelos sejam ouvidos pelo governo federal. Sugeriu que a faixa apresentada pela Gadolando esta semana - “Estão matando os produtores de leite. Será difícil recuperar o setor“ - fosse colocada em frente ao Parque de Exposições Assis Brasil para alertar a todos sobre a gravidade da situação. “Tenho muito medo de que o governo que diz que o agro é fascista, que fomenta o Movimento Sem Terra e relativiza o direito à propriedade vai ter, por livre e espontânea vontade, o desejo de proteger o nosso produtor. Vai ter que ser feito na união de esforços de todos”.