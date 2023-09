Mano Menezes levanta três canecos na Expointer 2023

publicidade

O treinador Mano Menezes termina a Expointer 2023 com três grandes títulos, dois deles no "time" feminino e um no masculino.

Após o reconhecimento na raça Brangus, o técnico também arrematou o título na raça Ultrablack. O proprietário da Cabanha 4 Linhas, de Guaíba, obteve a mais cobiçada roseta da exposição com a fêmea Brangus 4 Linhas Africana Teib 107 Laconquista e com a Ultrablack 4 Linhas Baronesa U110 Poncho.

“Estamos muito orgulhosos do trabalho do nosso time. Esse é o nosso terceiro ano na Expointer e poder mostrar consistência e regularidade é muito importante”, celebrou Mano.

O time masculino também fez bonito e, no campeonato Ultrablack, reinou absoluto com a obtenção das três primeiras colocações. O Grande Campeão foi o touro 4 Linhas U123 D Black, fruto da parceria com Erni Bublitz, do Paraná. Como Reservado de Campeão, a propriedade de Mano Menezes elegeu o reprodutor 4 Linhas: o Reservado de Campeão 4 Linhas U123 D. Black, seguido por 4 Linhas Barão U116 Poncho, o terceiro melhor macho Ultrablack na exposição. Mano Menezes ainda levou para casa o título de Reservado de Campeão da raça Angus com 4 Linhas Duque TEA 138 Resource.

No ano passado a Fazenda 4 Linhas arrematou os grandes títulos de argola da raça Ultrablack, tanto nos machos quanto nas fêmeas.