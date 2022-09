Ministério da Agricultura deverá ampliar exportações de carne bovina à Indonésia

publicidade

O Brasil fará duas missões internacionais com o objetivo de ampliar o mercado de exportação da carne bovina brasileira. A primeira delas será na próxima semana, à Indonésia, por parte do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). Irão ao país nesta primeira visita o ministro Marcos Montes, o secretário-adjunto de Comércio e Relações Internacionais do Mapa, Fernando Zelner, e um representante da Embrapa.

A outra será na semana seguinte, pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), a países do Sudeste Asiático. A informação foi antecipada pelo presidente da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul), Gedeão Pereira. Ele se reuniu em almoço na 45ª Expointer, nesta quinta-feira, com Montes, além do presidente da CNA, João Martins, o secretário Estadual de Agricultura do RS, Domingos Velho Lopes, o titular da pasta da Agricultura do Uruguai, Fernando Mattos e representantes de outras federações estaduais de agricultura.

O evento precedeu reunião do Grupo FARM (Federação das Associações Rurais do Mercosul). A Indonésia, quarto país mais populoso do mundo, com 270 milhões de habitantes, está enfrentando um surto de febre aftosa, e tem se deparado com uma demanda que não é adequadamente suprida pela Austrália, considerado seu principal vendedor, de acordo com Zelner.

Preço e sustentabilidade

"Há um foco bastante comercial nestas visitas", resumiu o presidente da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec), Antônio Jorge Camardelli. Conforme Zelner, os indonésios viram no Brasil "preço e sustentabilidade", e o mercado com aquele país já está aberto desde abril de 2020. "Neste período da abertura, a gente exportou muito pouco, porque, fazendo esta avaliação da concorrência, foram abertas novas possibilidades", disse Camardelli. "Há um entendimento já iniciado desde o começo do ano, e os indonésios já haviam vindo para cá", afirma ele.

Não houve divulgação de valores ou quantidades negociadas nesta ampliação. No entanto, Camardelli reforçou que a quantidade de frigoríficos brasileiros aprovados à exportação aumentou em nações daquela região do mundo, como Tailândia, Malásia e a própria Indonésia. "O Brasil é um dos poucos países que não teve, ou teve pouco dano à cadeia produtiva por conta da Covid-19", afirmou. Questionado ainda se nesta visita ou no âmbito do ministério poderá haver a negociação desta ampliação a outras proteínas animais, Zelner também não negou a possibilidade.