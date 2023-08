Ovino campeão da raça Suffolk teve manejo durante três anos

publicidade

O ovino Fazenda Descanso IA 999 sagrou-se grande campeão na categoria machos da raça ovina Suffolk, na segunda-feira, na Expointer. O animal foi apresentado em pista pelo criador e expositor João Augusto Botelho do Nascimento, da Fazenda Descanso, de São Martinho da Serra. Um dos expoentes do Suffolk no Brasil, com mais de 30 anos de trabalho na raça, Nascimento disse que o ovino campeão teve manejo de mais de três anos, sendo campeão nacional em Maringá em 2022 e agora alcançando a conquista na Expointer também.

