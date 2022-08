Ovinocultora de apenas oito anos de idade faz sucesso na Expointer

publicidade

A história da pequena Maria Fernanda Cerutti de Oliveira Fiorenzano, de apenas oito anos de idade, é repleta de conquistas na ovinocultura. Uma das mais jovens ovinocultoras do Brasil, ela fala com propriedade de gente grande. Expositora da Cabanha da Divisa, de Cruz Alta, Rio Grande do Sul, Maria trouxe quatro animais à 45ª Expointer e foi coroada como campeã RGB e campeã Borrega Maior, com MF da Divisa NC 17, além de reservada de campeã e campeã ovino adulto - RBG com MF da Divisa HD NC 03, ambas da raça Hampshire Down Naturalmente Colorido.



“Desde pequenininha, ela deu seus primeiros passos no meio das ovelhas. Com dois anos de idade, pediu para criar a raça dela e prontamente eu e minha irmã, mãe dela, fomos adquirindo os primeiros exemplares, e já participando de exposições. Ela pegou o gosto muito rapidamente”, conta o tio, Ramiro Cerutti, também expositor. A avó, Janette Terezinha Cerutti de Oliveira, e a mãe Raquel Cerutti de Oliveira, igualmente participam da criação.



Maria tem boxes próprios em meio aos ovinos, e exibe com orgulho quais são eles. “Eu amo ovelha. As pessoas me perguntam assim: é legal ver os cordeirinhos? É muito legal. No colégio também me perguntam: é bom criar ovelha?”, conta ela. Maria também diz que a lida com os ovinos começa bem cedo, mas ela só vai vê-las nos finais de semana, já que, de segunda a sexta, Ramiro é o responsável. “De tardezinha a gente vai lá buscar no campo pra não ficar tão escuro. E de manhã bem cedo a gente larga elas. Tem esses horários certinho. Se não, fica muito difícil procurar”.



Na Feira e Festa Estadual da Ovelha (Feovelha) de 2022, em Pinheiro Machado, J.M. da Divisa HD 38 foi a reservada grande campeã na raça Hampshire Down. O presidente da Associação Brasileira de Criadores de Ovinos (ARCO), Edemundo Ferreira Gressler, diz que a ovelha é naturalmente uma espécie animal doméstica que atrai a criança pela sua docilidade. "É um gesto de louvor para a ovinocultura esta inserção da criança, além de ser algo extremamente saudável. A ovelha aceita muito bem o mimo, o afago, a condução da criança. Nós, criadores, de certa forma somos um pouco reflexo da espécie que criamos", afirma.

Veja Também