Palestra defende a sustentabilidade na pecuária orgânica durante Expointer Digital

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul (CRMV-RS) concluiu sua terceira e última palestra durante a Expointer Digital hoje. Com o título “Sustentabilidade na Pecuária Orgânica: Desafios e Oportunidades na Produção Orgânica", a atividade foi veiculada no canal 2, na plataforma online do evento. Temas atuais como a responsabilização generalizada da pecuária pelo desmatamento das florestas para o cultivo de pastagem, destinada à alimentação dos animais, foram tratados neste espaço virtual.

A veterinária e presidente do Instituto do Bem-Estar (IBEM) e coordenadora da Comissão Pecuária Orgânica do CRMV-RS, Angela Escosteguy, afirma que há uma “demonização” sobre o gado, acusado de ser nocivo ao meio ambiente, o que não é uma verdade absoluta. “Quem prejudica o meio ambiente é o homem por onde e como cria esses animais”, reforça. A coordenadora destaca que a produção vegetal é mais danosa ao meio ambiente do que a pecuária, principalmente no Rio Grande do Sul, onde não há árvores desde a pré-história. “Nosso bioma pampa é naturalmente formado por pastagens naturais, o que dispensou desmatamento para criar gado”, enfatiza.

A segunda palestrante foi a veterinária e auditora fiscal federal agropecuária (AFFA) e integrante da Comissão Pecuária Orgânica do CRMV-RS, Michele de Castro Iza, que relatou a necessidade de uma conscientização para o consumo de produtos orgânicos para contribuir com o sistema sustentável. “Entre 2010 e 2018, aumentou em 300% o número de unidades de produção orgânica, um indicativo de que o interesse por essa alimentação mais saudável cresceu”, constata. A veterinária esclareceu as exigências da criação orgânica, como proibição de bubalinos e bovinos em confinamento, e apresentou os benefícios dessa prática sustentável na criação de animais .

A palestra está disponível na plataforma online da Expointer Digital até o dia 4 de outubro.