Pavilhão da Agricultura Familiar é inaugurado na 46ª Expointer

publicidade

O Pavilhão da Agricultura Familiar da 46ª Expointer teve a solenidade de inauguração realizada no início da tarde desta quinta-feira com a presença do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do secretário de Desenvolvimento Rural, Ronaldo Santini, do Presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, Edegar Pretto, que representou o Ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, e de diversas autoridades estaduais. Ainda no começo dos discursos, Santini fez questão de agradecer Leite por uma novidade que irá ocorrer a partir desta edição.

“Preciso agradecer ao governador por um gesto muito especial que ele fez, ao nos permitiu realizar pela primeira vez pela primeira vez da história da Expointer a inclusão das agroindústrias premiadas no desfile das grandes campeãs. Isso é reconhecimento e um avanço muito importante”, destacou o secretário. “Além disso, estamos com uma perspectiva muito grande de superarmos todos os recordes do pavilhão. Em cinco dias, comercializamos R$ 4.264.736,25, que é um recorde (com um aumento de 13,62% em relação ao mesmo período do ano passado)”, acrescentou.

Eduardo Leite fez questão de valorizar o trabalho dos agricultores familiares e a pluridade que pode ser observada pelos corredores do pavilhão. “Sem dúvida nenhuma, esse é o espaço que é o xodó da Expointer. É onde os gaúchos mais gostam de frequentar e se encontrar. Esse, talvez, seja o pavilhão mais democrático, plural e diverso da nossa Expointer, pois aqui estão jovens, mulheres, população indígena, pescadores, assentados, artesãos e tantos outros que trabalham na agricultura familiar, que é responsável por mais de 70% dos empregos gerados no agro. Naturalmente cabe ao poder público poder dar os instrumentos para alavancar essa capacidade de trabalho de produção”, declarou o governador.

Após escutar o discurso de diversas entidades ligadas a área da agricultura familiar e diversas demandas do setor, em especial, a compra de alimentos pelo Estado, Leite revelou que o governo está trabalhando forte para que todas as escolas do RS sejam abastecidas pela alimentação produzida pelos pequenos agricultores.

“Estamos trabalhando, junto à Secretaria de Desenvolvimento Rural, a respeito do plano estadual de aquisição de alimentos. É pelos produtores que desenvolvemos políticas públicas visando cada vez mais o empreendedorismo feminino e a permanência do jovem no campo. Hoje, podemos trabalhar em uma Expointer que quebra recordes desde o seu princípio”, comemorou o governador.

O presidente da Presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, Edegar Pretto, representou o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, no evento, que ainda teve a presença do presidente da Assembleia Legislativa, Vilmar Zanchin; do presidente da Fetag, Carlos Joel da Silva; a presidente da Emater RS, Mara Helena Saalfeld; o coordenador estadual de jovens da Fetraf-RS, Douglas Cenci; a coordenadora estadual da Via Campesina, Salete Carollo, e diversos deputados federais e estaduais.

Veja Também