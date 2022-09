Prefeitura de Porto Alegre cederá maquinário ao sindicato rural do município

publicidade

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, anunciou, nesta quarta-feira, que assinará um convênio por meio do qual cederá maquinário para a construção de açudes na Zona Rural da Capital. A ação integra um conjunto de medidas voltadas à revitalização da área que, segundo ele, ocupa 10% da cidade. "Em breve, vai sair um convênio através do qual vamos ceder um conjunto de máquinas - que estão paradas na prefeitura -, para serem usadas em benefício dos produtores", afirmou ele, durante visita à casa do Correio do Povo, na Expointer.

Recebido pelo presidente do Grupo Record RS, Carlos Alves, e pelo diretor presidente do Correio do Povo, Sidney Costa, Melo, também revelou que criará uma Zonal para a área rural, castigada por estradas de chão, vias esburacadas e alagamentos. "Não vamos ter dinheiro para fazer asfalto em tudo e consertar tudo. O dinheiro é limitado, mas as demandas ilimitadas", destacou. No entanto, seu combate imediato concentra-se no combate ao loteador irregular.

O prefeito lembrou ainda a reativação do convênio da prefeitura com a Emater e ressaltou a força do agronegócio brasileiro para a alimentação e à sustentabilidade ambiental mundial. "Quando o campo vai bem a cidade vai bem também.O Brasil é o celeiro do mundo, o que é um desafio e tanto. Mas precisamos matar também a fome de muitos brasileiros. O desafio está posto para todos nós, gestores, começando pelo governo central", concluiu.