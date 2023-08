Raça de caprinos Savana faz estreia na Expointer com dois animais

publicidade

O criador Renato Moreira Linhares, de Santana do Boa Vista, apresentou na 46ª Expointer uma novidade em raça de caprinos. Linhares foi buscar no Rio Grande do Norte dois exemplares de da raça Savana, animais com propósito de carne e rusticidade. “Passei a criar faz um ano, estou começando com a raça”, disse o produtor, que tem propriedade rural a 18 quilômetros da cidade de Santana da Boa Vista. A raça Savana vai se incorporar a um rebanho da raça Kalahari. “Queremos fazer um mix das raças mais rústicas para produzir carne. Então, fomos atrás da raça Savana, que é originária da África e aqui no Brasil é bastante criada no Ceará e em Pernambuco”, disse. “No Rio Grande do Sul, no momento é apenas eu de criador e a adaptação dos animais tem sido excelente”, falou.

Linhares pesquisou na Internet sobre a raça e acabou encontrando um criador potiguar para fazer negócio com um macho e uma fêmea. “A gente acredita, não menosprezando as demais raças, pois todas são boas dentro do propósito de cada criador, que o pessoal vai ir atrás da raça Savana no momento em começar a ver que é um animal diferenciado em rusticidade”, afirmou. Na sua fazenda, tem um plantel de seis animais e dois reprodutores. “A gente vai aumentando aos poucos, porque o investimento é muito alto”.

