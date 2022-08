TCE-RS realiza 14º Encontro Regional de Controle e Orientação (ERCO)

publicidade

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) realiza, nesta quinta-feira, o encerramento do ciclo de eventos do 14º Encontro Regional de Controle e Orientação (ERCO). O encontro será no prédio 4, da Pontífícia Universidade Católica do RS (PUCRS), em Porto Alegre. A informação foi divulgada em visita dos auditores públicos externos do TCE-RS, Cezar Motta e Paulo Pinto, na casa do Correio do Povo, na Expointer.

O evento irá esclarecer sobre as atribuições e atividades do tribunal, bem como compartilhar inovações tecnológicas que tornarão as auditorias mais assertivas. Uma delas é a utilização de robôs, guiados por satélite, para coletar imagens referentes aos contratos auditados. "A partir disso, vamos dar treinamento aos gestores, pois a ideia não é que eles fechem as portas das empresas", explicou Cezar Motta.