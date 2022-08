Universidade Feevale e Prefeitura de Esteio lançam projeto de hub agro na Expointer

publicidade

A Prefeitura de Esteio e a Universidade Feevale lançaram, na tarde desta terça-feira, no Parque de Exposições Assis Brasil, durante a 45ª Expointer, o Hackathon Esteio Campo Inteligente, cujo período de inscrições inicia nesta quinta-feira e segue até 31 de outubro. No hackathon, startups do setor agro poderão desenvolver soluções, e serão avaliadas em oito categorias: Sustentabilidade e Eficiência, Gestão e Produtividade, Destinação de Resíduos, Colaboradores de Alto Desempenho, Movimentação e Armazenagem, Sanidade Animal, P&D e Processos de Laboratórios.

Por sua vez, elas são subdivididas em desafios específicos. As vencedoras farão parte do inédito Hub One Agro, que será construído em uma área de cerca de 400 metros quadrados dentro do parque, e que poderá ser inaugurado ainda neste ano. “Este é um momento ímpar de nossa parceria, onde estamos iniciando esta caminhada. Vamos trabalhar com as pessoas, com os problemas, e depois transformar estes problemas em soluções. A solução está ao lado de quem tem conhecimento”, disse o reitor da Universidade Feevale, Cleber Prodanov.

Já o prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal, afirmou que este lançamento representa “a semente de um projeto bastante grandioso, ousado e que, com certeza, vai ser um grande divisor de águas para o setor, para o parque, o Brasil e o mundo”, além de fazer com que o parque, cuja área territorial representa 5% do próprio município, tenha atividades permanentes ao longo do ano. “Tenho certeza de que, a partir desta iniciativa, muitas outras vão surgir. Não é pura e simplesmente um escritório de coworking, mas um local onde haverá a experimentação prática de campo”, comentou.

O espaço e o hackathon também têm a parceria da empresa Exo Hub, de Porto Alegre, representada no ato pelo diretor de expansão global, Michel Costa. A diretora de Inovação da Universidade Feevale, Daiana de Leonço Monzon, disse que o espaço servirá para validação, possibilitando que haja prospecção de clientes dentro e inclusive fora do país. “Vamos buscar startups para poder solucionar problemas de grandes cooperativas, para que elas também sejam fornecedoras de empresas maiores”, comentou.

Quanto ao hackathon, as inscrições para empresas do Brasil inteiro serão feitas através do site https://openplataforma.com.br/desafio/esteio-campo-inteligente. Durante este período, serão realizadas quatro lives para discutir os problemas, e as mentorias serão entre 4 e 6 de novembro. Depois, a avaliação ocorre entre 7 e 14 de novembro, e, por fim, a live de divulgação dos ganhadores será em 16 de novembro.