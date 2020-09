Vendas por drive thru movimentam primeiro dia da agricultura familiar na Expointer

publicidade

Ás 10h, os primeiro carros já fizeram compras nas Agroindústrias familiares. Neste ano, o atendimento é pelo sistema drive thru, em que o cliente não desce do carro. Isso não evitou a vinda dos motoristas até o Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Desde o ano passado, a produtora rural, Solange Auler Bini, está com as Agroindústrias Familiares Embutidos Bini ( salames, copa, linguiças e defumados) e Lácteos Auler ( queijos) na feira. As vendas começaram logo na abertura, o que motivou a produtora, que trouxe 400 quilos de embutidos e 200 quilos de queijo. “ Se precisar, faremos reposição, já que o movimento matinal nos animou”, contou entusiasmada.

O presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag-RS), Carlos Joel da Silva, explica que os clientes podem consultar na aba da Agroindústria Familiar, plataforma online da Expointer Digital, quais produtos estão sendo ofertados e já fazer contato com os produtores familiares. “Os carros estão chegando, dando uma volta para reconhecer o ambiente e dão outra volta para estacionar no local procurado”, explica.

O alojamento dos agricultores tem cerca de 40 pessoas e, até o fim da manhã de sábado, 70 expositores estavam nos estandes. “ Determinamos 2 pessoas por empreendimento”, salienta o dirigente. A Fetag-RS, em parceria com o Senar, Banco do Brasil, Banrisul e Sicredi, está disponibilizando café da manhã, almoço e janta para os agricultores familiares.

A manhã também foi de competição no cavalo árabe, com 32 dos 68 animais inscritos disputando nas modalidade novos (animais estreantes), jovens ( sem idade mínima até 15 anos), amadores, abertos (profissionais e master). À tarde, as atividades seguiram com a prova dos Três Tambores.

Espera do gado de leite

Com participação reduzida devido à pandemia, o gado de leite representado por 74 exemplares da raça Holandesa tem chegada prevista para segunda-feira (28) e terça-feira (29). “O concurso leiteiro corre na quarta-feira (30) e quinta-feira-feira (1º/10) e a morfologia para sexta-feira (02/10)”, explica o presidente da Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça( Febrac), Leonardo Lamachia.

Em número menor, os 26 bovinos de corte de quatro raças chegarão ao Parque a partir da quarta-feira (30) para os julgamentos, marcados para quinta-feira (1º/10) e sexta-feira (2/10).