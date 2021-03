Exportação brasileira de mel cresceu 51,88% em 2020

publicidade

A exportação de mel aumentou 51,88% no Brasil no ano passado se comparado com 2019. No total, foram embarcadas 45.626 toneladas. Destas, 39,8% foram produzidas pela região Sul do Brasil e 75% destinadas aos Estados Unidos. O faturamento total brasileiro foi de 98 milhões de dólares. A informação é da Associação Brasileira dos Exportadores de Mel (Abemel) e foi divulgada nesta sexta-feira.

Para a gerente administrativa da Abemel, Suelen Tomazella, o mel fez parte de muitas refeições internacionais durante o primeiro ano de pandemia por ser um alimento saudável e melhorar condições respiratórias. “Estamos otimistas (que esse cenário se mantenha), principalmente pelo aumento de consumo nos mercados americano e europeu”, salienta. No entanto, a Abemel também planeja expandir negócios. Um dos mercados visados é o muçulmano, cuja população e consumo têm crescido em alta velocidade.

*Sob supervisão de Elder Ogliari