Exportação de arroz em casca cresce 20% no semestre

As exportações brasileiras de arroz (base casca) encerraram o primeiro semestre deste ano com crescimento de mais de 20% em relação ao mesmo período de 2022, com embarques de 852,3 mil toneladas. A receita das vendas externas chegou a 290,7 milhões de dólares, um aumento de 45% na mesma base de comparação. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (14) pela Associação Brasileira da Indústria do Arroz (Abiarroz), a partir de dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic).

Em junho, os embarques de arroz alcançaram 149,8 mil toneladas, representando uma receita de 51 milhões de dólares, o que aponta uma expansão de 18% e 38%, respectivamente, frente aos resultados do mesmo mês de 2022.

Já as importações de arroz (base casca) no primeiro semestre de 2023 somaram 732,9 mil toneladas, o equivalente a 242,4 milhões de dólares. Em junho, foram importadas 119,4 mil toneladas, representando 41,6 milhões de dólares.