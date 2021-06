Fórum repassa estratégias contra a aftosa

publicidade

As estratégias do Rio Grande do Sul para manter o status de zona livre de febre aftosa sem vacinação, conquistado em 27 de maio, foram o tema do 2º Fórum Estadual de Vigilância Sanitária da Febre Aftosa, promovido pela Secretaria da Agricultura, nesta quinta-feira. No encontro, foram demonstrados os esquemas de segurança da Brigada Militar e da Polícia Civil para vigilância de portos, aeroportos e fronteiras. Também foram apresentados dados do Programa Sentinela, criado para vigiar as fronteiras do Estado com Uruguai e Argentina. Em 2020, os agentes percorreram 37,4 mil quilômetros e fiscalizaram 22 mil bovinos, de um universo de 4,4 milhões abrangidos pelo programa.