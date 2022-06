Federasul abre inscrições para o 10º Prêmio Vencedores do Agronegócio e o 6º Prêmio Elas no Agro

publicidade

A Federasul, em parceria com a Farsul, abriu as inscrições para o 10º Prêmio Vencedores do Agronegócio e o 6º Prêmio Elas no Agro. Instituições públicas ou privadas e pessoas físicas que estejam operando ou tenham ramificações de produtos e serviços no setor podem se cadastrar até o dia 15 de julho pelo site da instituição.

Estas distinções são divididas e cinco categorias: ESG destinado às práticas ambientais, sociais e de governança; Elas no Agro, que destaca a liderança feminina pelo relevante trabalho no setor; Antes da Porteira, voltado à área de insumos necessários para suprir as necessidades do campo; Dentro da Porteira, para a área de produção e geração de valor da propriedade rural; Depois da Porteira, englobando as áreas de armazenamento, distribuição e serviços associados ao agronegócio.

A cerimônia de premiação ocorre no dia 31 de agosto, às 12h, durante a Expointer.