Hotelaria de Porto Alegre aponta expectativas de movimento para a Expointer

O Sindha - Sindicato da Hotelaria e Gastronomia de POA e Região realizou um levantamento para verificar a expectativa de movimento do setor hoteleiro em Porto Alegre durante a realização da 44ª edição Expointer, que se inicia no dia 4 de setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. A pesquisa contou com a participação de 24 estabelecimentos da Capital Gaúcha entre os dias 24 e 30 de agosto.

Conforme explica o presidente do SHPOA - Sindicato de Hotéis de Porto Alegre, Carlos Henrique Schmidt, espera-se um movimento significativo nos empreendimentos porto-alegrenses, ainda mais se tratando de uma das maiores feiras do agronegócio nacional. “A Expointer é um dos principais eventos do Rio Grande do Sul, sem sombra de dúvidas, de grande movimentação, hoje reduzida por conta da pandemia. Mesmo assim, acredito que a atividade hoteleira será satisfatória para quem vier à Região Metropolitana de Porto Alegre para participar do evento”, afirma.

O levantamento aponta que 20,8% dos estabelecimentos participantes possuem alta expectativa para o período da Expointer. A pesquisa ainda traz que 67% dos hotéis ouvidos têm reservas em seus estabelecimentos para a Expointer. Destes, 33,8% realizaram alguma ação de marketing para fomentar as vendas no período. A média de ocupação dos empreendimentos que responderam ter vagas voltadas a quem irá participar da Expointer é de 30%.