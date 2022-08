Indenizações de seguro rural chegam a R$ 7,7 bilhões

publicidade

As companhias seguradoras habilitadas no Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR), do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), pagaram R$ 7,7 bilhões em indenizações aos produtores rurais no país entre janeiro e junho deste ano. A cifra representa um crescimento nominal de 352% frente ao valor de R$ 1,7 bilhão pago no mesmo período de 2021. O valor do primeiro semestre de 2022 também já supera o total pago em todo o ano passado, que foi de R$ 5,4 bilhões. Os dados são da Superintendência de Seguros Privados (Susep).

Segundo o diretor do Departamento de Gestão de Riscos do Mapa, Pedro Loyola, a pasta iniciou o ano de 2022 com um orçamento de R$ 990 milhões para apoiar a contratação das apólices em todo o país. “Já solicitamos uma suplementação de R$ 710 milhões para o programa, pois os preços dos principais produtos segurados, como a soja e o milho, aumentaram significativamente”, afirmou. “O custo das apólices também sofreu reajuste devido à alta sinistralidade observada nas últimas safras.”

Na semana passada, a Junta de Execução Orçamentária (JEO) do governo aprovou parte da demanda solicitada (R$ 200 milhões), porém a liberação dos recursos ainda depende de aprovação de normativa suplementar.