Inmet incentiva uso do seguro paramétrico

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) firmou acordo de cooperação com a empresa Newe Seguros que prevê o uso de informações do Sistema de Informação Meteorológica (SIM Inmet) no cálculo de contratos firmados entre seguradoras e produtores rurais. O objetivo é incentivar o seguro rural com índice paramétrico, que aciona a cobertura quando um indicador estipulado previamente, como determinado grau de estiagem ou volume de chuvas, é alcançado ou excedido, antes mesmo da constatação de danos físicos.

*Sob supervisão de Elder Ogliari