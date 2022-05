Jordânia deve ampliar envio de potássio ao Brasil

publicidade

A Jordânia abriu forte possibilidade de ampliar o envio de potássio ao Brasil. O produto é amplamente utilizado na agricultura de larga escala, perdendo apenas para o nitrogênio. A notícia foi divulgada pelo ministro da Agricultura, Marcos Montes, no último sábado, após visita presencial à Arab Potash Company. A indústria, localizada próxima à capital Amã, é a oitava maior produtora de potássio do mundo em volume.

Conforme Montes, a expectativa é receber 500 mil toneladas do produto da fabricante em 2023. “E, quem sabe, dentro de um espaço muito curto, em dois ou três anos, nós receberemos 1,2 milhão de toneladas das mãos dessa empresa que tem uma qualidade impressionante", projeta. Este ano, as importações brasileiras do produto jordaniano devem fechar em 320 mil toneladas.

O presidente da Arab Potash Company, Maen Nsour, disse que a visita de Montes é um indicativo da construção de uma relação estratégica de longo prazo. Segundo o executivo, a Arab Potash investe em projetos para ampliar a produção e tem "grandes planos" para o Brasil. "Esse mercado é muito importante, não só porque queremos aumentar o nível das exportações para ele, mas porque percebemos sua importância na segurança alimentar da humanidade", afirmou.

Maen Nsour revelou ainda que, "muito em breve", a empresa terá escritório permanente no Brasil para estreitar o contato com os importadores a fim de atender suas exigências de volume, qualidade e distribuição.



A visita da comitiva brasileira integra roteiro do Ministério da Agricultura na busca de novos fornecedores de fertilizantes ao Brasil. Hoje, a delegação chega ao Cairo, onde Montes deverá se reunir com o vice-ministro da Agricultura, Moustafa El Sayeed, e com o ministro do Abastecimento, Aly Al Moselhy.