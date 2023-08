Lançamento oficial da 46ª Expointer será quinta-feira

publicidade

O lançamento oficial da 46ª Expointer foi marcado para a próxima quinta-feira, dia 10 de agosto. Segundo a assessoria de imprensa da Secretaria da Agricultura (Seapi), a cerimônia ocorrerá no espaço de eventos Nau Live Spaces, localizado na Zona Norte de Porto Alegre, a partir das 8h30min.

A 46ª Expointer se realiza de 26 de agosto a 3 de setembro, no Parque Assis Brasil, em Esteio. Os ingressos para a feira já estão à venda no site www.ingressonacional.com.br/46expointer. O pagamento pode ser feito por cartão de crédito, boleto bancário ou pix. As entradas custam R$ 16,00 para pedestre, com meia-entrada (R$ 8,00) para idosos acima de 60 anos, estudantes munidos de carteira oficial e pessoas com deficiência. Crianças de até seis anos, acompanhadas dos pais ou responsáveis, não pagam. O estacionamento de veículos custa R$ 40 (não inclui a entrada do motorista, nem dos demais passageiros).