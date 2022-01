Microaçudes e poços: prazo para pedidos vai até dia 24

publicidade

Prefeituras interessadas na escavação de microaçudes e perfuração de poços artesianos devem solicitar o serviço à Secretaria da Agricultura até a próxima segunda-feira (24). Segunda a secretaria, os pedidos feitos pelos municípios vão subsidiar a abertura dos processos para a execução das obras previstas no Avançar na Agropecuária e no Desenvolvimento Rural. As dotações orçamentárias referentes aos microaçudes, poços e cisternas já estão liberadas para que as licitações avancem.

“Vamos oportunizar que todas as prefeituras indiquem locais onde há mais necessidade de reservação de água e qualificação da irrigação”, afirma a secretária Silvana Covatti, garantido que todos os municípios que manifestarem interesse receberão microaçudes e poços, sobretudo para comunidades rurais que mais sofrem com escassez de recursos hídricos. Num primeiro momento devem ser escavados 10 microaçudes por município, em média. O Avançar prevê 6 mil microaçudes.