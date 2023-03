Municípios fortalecem trabalho de prevenção à influenza aviária

publicidade

A partir desta semana, a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) entra em campo para fortalecer o trabalho de prevenção já realizado pela Secretaria da Agricultura (Seapi) e pelo Ministério da Agricultura (Mapa) contra o ingresso da gripe aviária no Estado. Conforme o assessor técnico da Famurs, Ismael Horbach, os municípios atuarão como elo de comunicação local com entidades do setor e os governos Estadual e Federal. “Precisamos estar atentos e inteirados de sinais clínicos e dos sistemas de vigilância para dar maior agilidade ao trabalho de prevenção”, assegura.

A Famurs foi acionada na última sexta-feira pela Secretaria da Agricultura (Seapi) e pelo Ministério da Agricultura (Mapa) para auxiliar nas recomendações de biosseguridade. “Compartilhamos preocupação e responsabilidade com gestores municipais, como a de, por exemplo, orientar produtores a recolherem as aves para não ter contato com as de vida livre”, explica a diretora do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal (DDA) da Seapi , Rosane Collares.

Ontem, mais 20 mil folhetos produzidos pelo Fundesa ficou pronta. Parte do material será distribuído pela vigilância das regiões de fronteira com o Uruguai e a Argentina e pela que atua próxima dos sítios de aves migratórias. Outra parte vai para a Expoagro Afubra e para a Assembleia de Verão da Famurs, em Xangri-lá

RS descarta suspeitas da doença

De janeiro até agora, o Rio Grande do Sul, segundo Rosane, registrou 39 atendimentos a suspeitas de gripe aviária. O número corresponde a mais da metade de todos os 77 atendimentos realizados de janeiro a dezembro de 2022. Do total, apenas oito realmente confirmaram sintomatologia para a doença, descartada após testagem negativa realizada pelos laboratórios credenciados.

Enquanto isso, na Argentina, até ontem, 300 notificações foram analisadas pelo Laboratório Senasa. A testagem foi positiva para 48 casos, sendo 39 em aves de fundo de quintal, quatro em silvestres e cinco em granjas comerciais. As ocorrências estão em Córdoba, Buenos Aires, Neuquén, Santa Fe, Río Negro, San Luis, Chaco, Jujuy, Santiago del Estero, Salta e La Pampa.