Museu do Trator passa por reestruturação

O Parque Histórico de Carambeí (PR) iniciou neste ano a reestruturação do Museu do Trator e dos Implementos Agrícolas. A fase atual é de pesquisas. Na sequência será elaborada a parte gráfica, que deve ser finalizada até final deste ano. O objetivo da ação é valorizar a agricultura expondo informações sobre o desenvolvimento da antiga colônia que originou o município, com ênfase principalmente no plantio direto. O coordenador cultural e historiador do parque, Felipe Pedroso, diz que esta técnica “foi essencial para o desenvolvimento econômico e social da região, principalmente na década de 1970, com os imigrantes holandeses”.

Segundo Pedroso, a necessidade de remodelar o museu surgiu após se notar a forte presença de grupos técnicos, como universitários, que buscavam se aprofundar no tema. No local estão tratores de diversos modelos, equipamentos para preparar a terra e máquinas para colheita.

*Sob supervisão de Elder Ogliari