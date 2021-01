Novas exigências da nota fiscal de agrotóxicos em abril

publicidade

A Instrução Normativa nº 25 da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), que prevê a inclusão de novos itens na nota fiscal de agrotóxicos no Rio Grande do Sul, deve entrar em vigor no final de abril. A previsão inicial era de que as mudanças passassem a valer a partir de fevereiro.

Segundo o chefe da Divisão de Insumos Agropecuários da Seapdr, Rafael Friedrich de Lima, a prorrogação, que deve ser confirmada nos próximos dias, decorre do fato de ainda haver um grande volume em estoque nas empresas, em função do período da safra de verão.

O texto, publicado no final do ano passado, estabelece a obrigatoriedade de inserção, em documento fiscal, do número do lote, quantidade de produto no lote, data de fabricação/produção e data de validade do agrotóxico a ser comercializado no Rio Grande do Sul.

De acordo com Lima, a IN nº 25 tem sido bem aceita pelo setor rural. O objetivo do texto é garantir uma forma de manter a rastreabilidade e buscar a origem em um mercado que tem sofrido com a falsificação de produtos. Lima explica que, especialmente nos últimos dois anos, a secretaria tem sido demandada em função de produtos “que foram adquiridos e não tiveram eficiência alguma”.