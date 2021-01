Parceria vai acelerar concessão de florestas

publicidade

O Serviço Florestal Brasileiro (SFB) receberá apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para elaborar os contratos de concessão das Florestas Públicas Nacionais (Flonas). O convênio entre as duas instituições foi assinado nesta semana.

O objetivo é destravar o Programa de Concessão Florestal e aumentar as áreas concedidas de 1,05 milhão para 4,8 milhões de hectares até 2022.

Para o diretor-geral do SFB, Valdir Colatto, fazer o manejo sustentável das Flonas representa a produção de bens, a geração de riquezas e a possibilidade de acesso a outros projetos, como os de turismo e plantio de mudas para recuperação de Áreas de Proteção Permanente.

O trabalho iniciará nas Flonas de Irati, no Paraná, Chapecó e Três Barras, em Santa Catarina, que ocupam um total de 6 mil hectares. Nestes locais, a prioridade será a exploração de florestas plantadas e a sua substituição com o plantio de espécies nativas da Mata Atlântica.