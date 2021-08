Pesquisadores sequenciam cepas brasileiras da Anaplasma marginale

publicidade

Pesquisadores do Instituto de Pesquisas Veterinárias Desidério Finamor, ligado ao Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural publicaram recentemente um estudo em que apresentam pela primeira vez o sequenciamento completo do genoma de cepas brasileiras da bactéria Anaplasma marginale, causadora da anaplasmose bovina. A descoberta abre caminho para o desenvolvimento de imunizantes e testes diagnósticos, já que, atualmente, não existe vacina comercial disponível contra a doença.

Transmitido pelo carrapato, o complexo de doenças tristeza parasitária bovina, do qual a anaplasmose faz parte, leva à anemia, queda do peso e redução da produção de leite do rebanho e é responsável pela perda de 100 mil animais por ano no Rio Grande do Sul.