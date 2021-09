Primeira edição da Exposição Nacional Virtual Devon e Bravon acontece nesta quarta-feira (29)

publicidade

A Exposição Nacional Virtual Devon e Bravon acontece nesta quarta-feira (29), às 19h. Promovida pela Associação Brasileira dos Criadores de Devon e Bravon (ABCDB), a Exposição será transmitida pelo canal do YouTube da ABCDB (https://bit.ly/3AWcUFK) e pelo Facebook da entidade (https://bit.ly/3onunDc). No evento, haverá a apresentação de vídeos inéditos dos animais participantes ao jurado e ao público, reunindo no ambiente digital os mesmos participantes de uma feira agropecuária presencial.

“Além de inovador, será um evento dinâmico. Enquanto o jurado estará concentrado analisando cada exemplar, um time de especialistas vai explicar ao público as características e os critérios que são importantes na avaliação das raças Devon e Bravon”, explica a presidente da ABCDB, Simone Bianchini.