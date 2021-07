Programa Sentinela apreende oito bovinos na fronteira

publicidade

Uma equipe do Programa Sentinela detectou o contrabando de oito bovinos da Argentina para uma propriedade de Alecrim, no Noroeste do Estado, quarta-feira. Conforme o coordenador do programa, Francisco Lopes, os animais foram atravessados a nado pelo rio Uruguai e estavam machucados e exauridos. “Eles foram apreendidos e encaminhados para abate imediato, segundo previsão legal, devido ao risco sanitário, visto que o status para febre aftosa do Rio Grande do Sul é superior ao da Argentina, que ainda pratica a vacinação”, informou.