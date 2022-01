RS pede mais prazo para plantio

publicidade

A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) pediu formalmente ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) a flexibilização do período da semeadura da soja no Rio Grande do Sul para fins de atendimento ao Programa Nacional de Controle da Ferrugem Asiática da Soja (PNCFS). A proposta é que o final do calendário de plantio, iniciado em 13 de setembro de 2021, passe de 31 de janeiro para 28 de fevereiro de 2022.

O diretor de Defesa Vegetal da Seapdr, Ricardo Felicetti, explica que, em função da estiagem e da situação de perda de diversas lavouras de soja, a tendência é que haja a necessidade de replantio de algumas áreas após a data-limite inicial. Além disso, também há situações em que os agricultores nem conseguiram semear o grão porque o solo estava muito seco.

Assinado pela secretária Silvana Covatti, o ofício encaminhado ontem afirma que a prorrogação é imprescindível para a soja, que tem grande relevância socioeconômica no Estado.

Uma reivindicação anterior, não atendida pelo Mapa, também pedia o alongamento da janela de plantio prevista pelo zoneamento agrícola da cultura da soja, fechada em 31 de dezembro, mas para fins de enquadramento dos produtores no Proagro e seguro rural.