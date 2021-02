publicidade

A nova diretoria da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) tomou posse nesta terça-feira, em Brasília, em cerimônia que contou com a participação da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e do secretário-geral de governo, general Luiz Eduardo Ramos. O gaúcho Alceu Moreira passou a presidência ao paranaense Sérgio Souza. Ronaldo Santini, também do RS, assumiu a vice-presidência de Políticas para a Região Sul.