Seca reduz safras de laranja e bergamota

As safras deste ano de laranja e de bergamotas do Rio Grande do Sul devem ser menores do que as do ano passado. A projeção dos integrantes da Câmara Setorial da Citricultura da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SEAPDR), reunida nesta quinta-feira, é de que a redução alcance 10% nos pomares de laranja e 5% nos de bergamotas.

Apesar de apenas as variedades precoces estarem em colheita, a estimativa do coordenador das Câmaras Setoriais da SEAPDR, Paulo Lipp, é de que a produção de laranjas alcance 312 mil toneladas e a de bergamotas 189 mil toneladas. “Ainda é cedo para um número definitivo”, lembra.

Segundo representantes da Fronteira Oeste, do Alto Uruguai e da Serra presentes no encontro, a estiagem do verão impactará no tamanho das frutas, que estão com um calibre menor. Contudo, consideram que não haverá impacto negativo na oferta. Lipp ressalta ainda que “o sabor e o suco das frutas foram recuperados após a seca”.

Segundo o Ministério da Agricultura (Mapa), o preço mínimo do quilo da laranja, será de R$ 0,59 a partir de julho.