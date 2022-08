Sema e Fepam terão programação especial na Expointer

publicidade

A Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) e a Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) participarão da 45ª Expointer com uma programação especial. Técnicos das instituições estarão diariamente no Estande do Governo, localizado no Pavilhão Internacional, para tirar dúvidas dos visitantes sobre assuntos relacionados ao meio ambiente e licenciamento ambiental. A Expointer ocorre deste sábado até 4 de setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

O atendimento da Fepam e da Fepam na feira será focado nos temas Guia 372 - sistema de outorga de água, convênios e taxa de controle e fiscalização ambiental, na segunda-feira (29/8); ar do Sul e segurança de barragens, na terça (30/8); revitalização de bacias hidrográficas e Campos do Sul, na quarta (31/8), e licenciamento ambiental e demais assuntos relacionados à Fepam, na quinta (1º/9). Aos fins de semana, os atendimentos serão relacionados a assuntos gerais.

Os dois órgãos também promoverão eventos ao longo da Expointer. Na terça-feira (30/8), ocorre a 2ª Reunião do Fórum Gaúcho de Mudanças Climáticas, às 14h, no Auditório da Administração do parque. Para a quarta (31/8), está prevista a apresentação do programa Revitalização de Bacias Hidrográficas, às 13h30, no mesmo local. Na quinta-feira (1º/9), o mesmo programa será apresentado na Casa da Emater, às 11h. Às 14h, no Estande do Governo, haverá o evento Diálogos Fepam, sobre melhorias nos controles e licenciamento nas atividades agropecuárias e na indústria.

Durante a cerimônia de abertura oficial da 45a Expointer, no dia 2, a titular da Sema, Marjorie Kaufmann, receberá uma homenagem. A secretária será um dos agraciados com a Medalha Assis Brasil. A honraria é concedida pelo governo do Estado a personalidades que se destacam pela contribuição à agricultura e à pecuária.