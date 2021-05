Sicoob acelera transformação digital no setor cooperativo

publicidade

O começo da pandemia, no primeiro trimestre de 2020, coincidiu com o calendário de assembleias e votações das cooperativas financeiras. Foi preciso agir rápido, adaptando fluxos e processos para que os cooperados mantivessem seu poder de decisão, algo tão característico neste setor, sem que precisassem se deslocar para participar das reuniões presencialmente.

Pouco antes desse período, ainda no final de 2019, o Sicoob lançou uma solução tecnológica específica para facilitar e incentivar o contato entre os cooperados e suas cooperativas. Já naquela época, o Sicoob Moob tinha como objetivo oferecer aos cooperado o acesso às informações da sua cooperativa, envio de convites para participação em eventos, negociação de bens e serviços, cursos da Universidade Corporativa, entre outras funções. Ou seja, uma verdadeira comunidade virtual. Só faltava uma adaptação para os novos tempos de pandemia e distanciamento social.

Foi então que, logo no começo da pandemia, o Sicoob ajustou o aplicativo para transmitir as assembleias e permitir as votações eletrônicas, possibilitando a participação dos cooperados de forma totalmente digital nesses eventos. Justamente por esse motivo, de acordo com Antônio Vilaça Júnior, diretor de Tecnologia da Informação do Sicoob, o Sicoob Moob é a prova de que o cooperativismo valoriza, de fato, a participação dos cooperados nas decisões da cooperativa. “Todo esse processo de inclusão é de grande valor para nós. Faz parte da nossa essência, dos nossos princípios”, disse o executivo. “Notamos que a solução possibilita a participação de um número cada vez maior de cooperados. Pessoas que, por exemplo, hesitavam em participar presencialmente, hoje conseguem participar virtualmente das principais decisões da cooperativa”, acrescentou.

Pioneira na criação desta solução tecnológica no cooperativismo, a instituição financeira cooperativa já organizou mais de mil eventos destinados a dar transparência aos cooperados. A plataforma tem integração com soluções de videoconferência e utiliza todos os protocolos de segurança, além de todos os mecanismos de segurança já adotados nas soluções do Sicoob. Desta forma, além de os cooperados participarem das reuniões, o Sicoob ainda garante a entrega da melhor tecnologia e segurança. Somente de janeiro a abril de 2021, foram mais de 50 mil votantes e mais de 2 mil decisões tomadas pelos cooperados utilizando o Sicoob Moob.

“Queremos que este senso de pertencimento continue fazendo parte do cotidiano de nossos cooperados, porque este é, afinal, um dos nossos principais propósitos no cooperativismo financeiro”, afirmou Vilaça. Ainda em 2019, o Sicoob Moob ganhou um dos principais prêmios do mercado financeiro brasileiro, oferecido pelo Relatório Bancário da Cantarino Brasileiro, na categoria Transformação Digital.

Exemplos de sucesso

Uma das grandes provas que o Sicoob Moob precisou passar nesses últimos meses foi a realização da Pré-Assembleia Digital da cooperativa Sicoob Credicitrus, realizada entre 6 e 7 de abril. Com sede em Bebedouro, no interior de São Paulo, o evento contou com a participação de mais de 22 mil cooperados. Isso significa um aumento de 371,09% em relação ao registrado há dois anos, quando os eventos eram essencialmente presenciais. “É essa participação, engajamento e esse senso de pertencimento que faz sentido em nosso crescimento. Alcançarmos esse número histórico de participação só foi possível com a utilização do Sicoob Moob e isso é motivo de orgulho, pois juntos somos movidos pelo propósito de somar forças para gerar prosperidade, transformar vidas e desenvolver a comunidade”, disse o presidente do Conselho de Administração da cooperativa, Marcos Lourenço Santin.

Experiência na prática

Segundo Meri Fátima Grando, cooperada do Sicoob Crediauc, com sede em Concórdia (SC), o acesso ao Sicoob Moob é uma “mão na roda” para todos que querem participar das assembleias das cooperativas. “O aplicativo te dá a oportunidade de participar de onde estiver. Eu participei de quatro assembleias presenciais, mas agora está mais fácil: não demanda sair de casa, do trabalho, e ainda facilita a concentração no que está sendo discutido”, afirmou.

Essencial para o cooperativismo

Atualmente, o Sicoob conta com mais de 5,2 milhões de cooperados. Vale lembrar que no cooperativismo financeiro, diferente do que ocorre no tradicional sistema bancário, a participação do cooperado é um importante vetor para o sucesso de cada cooperativa. Assim, ele não só contribui com as decisões da instituição como também recebe parte dos resultados (sobras), tal como um sócio em uma empresa. Com a solução, cada cooperado tem a possibilidade de participar dos eventos de sua cooperativa singular, evitando o deslocamento e priorizando seu bem-estar. O aplicativo está disponível nas lojas Google Play e App Store. Para acessar, basta fazer o download do App e utilizar as mesmas credenciais de acesso ao App Sicoob.