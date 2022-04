Valor comercializado pelo agro em março cresce 41%

publicidade

O Relatório do Comércio Exterior do Agronegócio no RS, publicado nesta quarta-feira pela Assessoria Econômica da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), indica alta de 41% no valor exportado pelo segmento no mês de março de 2022 se comparado ao mesmo mês de 2021. A receita foi de 1,1 bilhão de dólares, contra 803 milhões de dólares obtidos em março do ano passado. As vendas no período também cresceram em volume, de 1,3 milhão de toneladas para 1,6 milhão de toneladas.

Entre os produtos exportados, os que impulsionaram a alta foram as carnes, os cereais, o complexo soja, o fumo e os produtos florestais. Juntos, eles representam 86% do valor e 96% do volume comercializado pelo setor no último mês. As exportações para a Ásia, sem contabilizar o Oriente Médio, chegaram a 451 milhões de dólares e 630 mil toneladas.

Já para a Europa o valor exportado atingiu 241 milhões de dólares, sendo que a maior parte, 207 milhões de dólares, teve como destino a União Europeia. O Oriente Médio teve valor de 128 milhões dólares, seguido por África, América do Sul, América do Norte, América Central e Caribe. Com relação aos países que mais compraram do Brasil no mês passado, a China lidera, com o valor de 157 milhões de dólares, correspondente a 13,9% do total exportado. Em segundo lugar, a Arábia Saudita, com 6,52% do valor, seguida da Indonésia, com 6,49%; da Índia, com 6,2%; e dos Estados Unidos, com 5,3%.

Em relação às importações, o grupo de fertilizantes e seus ingredientes passou de 67 milhões de dólares em março de 2021 para 193 milhões no mesmo mês de 2022, mas com volume menor, de 256 mil toneladas para 193 mil toneladas no último mês. Pelo cálculo da Assessoria Econômica, houve aumento de 184% no valor e queda de 25% no volume importado de fertilizantes.