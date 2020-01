O Brasil é de fato um país interessante

publicidade

O ministro do STF Luiz Fux decidiu anular a lei que cria a figura do juiz de garantias. A atitude chocou juristas.

Chocou! Essa é a palavra.

Chocou pelo desrespeito ao Parlamento e por invalidar a decisão do presidente do Supremo, Dias Toffoli, que havia dado um prazo de seis meses para a entrada em vigor da implementação do juiz de garantias.

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, ironizou o ocorrido.

Ouça: