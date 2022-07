Com os reservas, Inter enfrenta Ceará para se manter no G4 do Brasileirão

publicidade

A prioridade sempre foi a Copa Sul-Americana. Porém, essa preferência ficou escancarada após a derrota em Santiago por 2 a 0, que colocou o Inter na obrigação de reverter o resultado no Beira-Rio, na próxima terça-feira. Por isso, Mano Menezes chamou apenas reservas para compor a delegação que está em Fortaleza e, com eles, montar uma equipe para representar o Inter na 15ª rodada do Campeonato Brasileiro jogando contra o Ceará, neste sábado, no Castelão.

Brasileirão Série A: acompanhe Ceará x Inter

Apenas dois jogadores considerados titulares foram a Fortaleza. O zagueiro Gabriel Mercado e o volante Gabriel estão com o grupo, mas podem nem começar a partida. Daniel, Vitão – que acaba de renovar o seu contrato –, Alan Patrick, Alemão, Pedro Henrique, David e Edenilson ficaram em Porto Alegre trabalhando com o objetivo de vencer o Colo-Colo por uma diferença de dois gols ou mais.

Além disso, os laterais Bustos e Renê e o meia Carlos de Pena estão entregues ao departamento médico e têm chances de ficar à disposição para o duelo pela Sul-Americana, mas estão fora do jogo contra o Ceará. Por isso, o técnico terá que montar uma equipe emergencial.

Durante a semana, Mano, inclusive, testou não só novas alternativas de escalação, mas também um novo sistema de jogo, com três zagueiros. É possível que ele teste esse sistema no Castelão, principalmente por suas características defensivas.

É certo, por outro lado, que alguns jogadores pouco ou nada utilizados nos últimos meses devem jogar. É o caso do centroavante Wesley Moraes, por exemplo, que está fora dos planos para o segundo semestre. O goleiro Keiller é outro que vai jogar. Há, por outro lado, jogadores que querem aparecer e cavar um lugar no time titular. É o caso de Maurício, mas também de Moisés e de Estevão. Taison, que já foi titular mas perdeu espaço com a integração dos últimos reforços, deve ser o capitão.

O Ceará vem de uma importante vitória sobre o The Strongest, na quarta-feira, pela Copa Sul-Americana, por 2 a 1, fora de casa. No Brasileirão, porém, a equipe que agora está sob o comando do técnico Marquinhos Santos, que assumiu há três semanas no lugar de Dorival Júnior, ainda não venceu em casa. São duas derrotas e quatro empates. Por isso, neste momento, o Ceará está mais próximo da zona de rebaixamento do que da parte de cima da tabela.

Campeonato Brasileiro Série A - 15ª rodada

Ceará

João Ricardo; Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Richardson, Richard e Fernando Sobral; Vina, Lima e Matheus Peixoto. Técnico: Marquinhos Santos.

Inter

Keiller; Kaíque Rocha, Rodrigo Moledo (Mercado) e Moisés; Heitor, Gabriel, Johnny, Mauricio e Thauan Lara; Taison e Wesley Moraes. Técnico: Mano Menezes.

Arbitragem: Rodolpho Toski Marques (PR-FIFA)

Assistentes: Ivan Carlos Bohn e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR-CBF)

VAR: Adriano Milczvski (PR-CBF)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data e hora: 02/07, sábado, às 19h