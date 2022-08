Alunos das escolas afetadas pelo temporal em Canoas terão aulas recuperadas até dezembro

publicidade

Após o forte temporal que atingiu Canoas e outras regiões do Rio Grande do Sul na segunda-feira, todas as 83 escolas da rede municipal de ensino sofreram algum tipo de dano, sendo 28 com avarias medianas e oito em situação mais grave. Destas oito instituições de ensino, seis necessitaram cancelar as aulas até esta sexta-feira, quando uma nova avaliação será feita pela Secretaria Municipal de Educação (SME).

As EMEFs Rondônia, Irmão Pedro, Guajuviras, Erna Wurth, Walter Perrachi, Theodoro Bogen, Edgar Fontoura e a EMEI Teresinha Tergolina foram as instituições mais atingidas pelo temporal. Porém, as EMEF Theodoro Bogen e Erna Wurth retornaram as aulas hoje.

Conforme a secretária de Educação de Canoas, Beth Colombo, as aulas serão recuperadas conforme calendário que a Diretoria Pedagógica está elaborando. “Precisamos ter a certeza do número de dias que estaremos sem atividades nas escolas antes de divulgarmos o calendário de recuperação. Além do dano nas escolas”, afirma. “Alguns professores também tiveram suas casas muito afetadas pelo temporal, mas estamos todos empenhados e trabalhando em conjunto para solucionarmos estes problemas o mais rápido possível, sem prejudicar os alunos”, garante.

Veja Também

Canoas é um dos quatro municípios com situação de emergência decretada por conta do temporal. Segundo balanço da Defesa Civil, divulgado nesta quinta-feira, 2.380 residências da cidade tiveram telhas quebradas durante o vendaval, todas já atendidas com lona.