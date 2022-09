Jornada de Inovação acontece neste sábado em Passo Fundo

publicidade

A Federasul realiza neste sábado a primeira edição da Jornada de Inovação, por futuros inovadores. O evento, que integra as comemorações dos 95 anos da entidade, está inserido na programação da Feitech (Feira Regional de Inovação, Tecnologia, Negócios e Conteúdo), que se realiza até domingo, em Passo Fundo.

A Jornada ocorrerá das 10h às 12h e contará com manifestação de boas-vindas do presidente da Feira, Evandro Silva. O presidente da Federasul, Anderson Trautman Cardoso, vai apresentar os objetivos da entidade com a realização da Jornada.

Na sequência, participarão entidades parceiras da Federasul. O gerente de Inovação do Sebrae-RS, Márcio Souza Pires, falará sobre Empreendedorismo e Inovação no RS; o diretor executivo do Instituto Caldeira, Pedro Valério, sobre Comunidades e Inovação; e o especialista em Inovação da Tecnopuc, Tiago de Abreu, sobre Ciência e Inovação. Ao final, serão apresentados dois cases de sucesso em inovação.

Veja Também