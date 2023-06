Manifestantes colocam fogo em pneus no Centro Histórico de Porto Alegre

publicidade

Um grupo de manifestantes colocou fogo em pneus na rua Duque de Caxias, na noite desta terça-feira, no Centro Histórico de Porto Alegre. Conforme folhetos espalhados pelos membros do protesto, o ato criticava o marco temporal e os direitos originários dos povos índigenas sobre as terras que ocupam.

O 9 Batalhão de Polícia Militar atuou na ocorrência e solucionou a questão. De acordo com o subcomandante, major Demian Riccardi, as investigações devem avançar com apoio dos vídeos feitos pela população.

"Aconteceu aqui uma manifestação. Alguns indivíduos encapuçados colocaram fogo em pneus e abandonaram folhetos se identificando como blackblocks".