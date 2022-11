Melo cogita construção de pista para ciclistas no Marinha para resolver impasse na Orla

publicidade

Em entrevista nesta quarta-feira ao programa Agora, da Rádio Guaíba, o prefeito de Porto Alegre Sebastião Melo falou sobre a proibição dos ciclistas de utilizar a megapista do trecho 3 da Orla. O uso do espaço tem sido um impasse, pois os praticantes de BMX Freestyle fizeram uma denúncia ao Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) em setembro, alegando que seria possível o compartilhamento do local com os skatistas.

Ainda este mês, um ciclista acusou a Guarda Municipal da cidade de truculência em abordagem, e a situação ganhou repercussão nas redes sociais. Para Melo, houve certo nível de "montagem" no caso. "Nosso governo é de muito diálogo e de muita construção", defendeu.

De acordo com o prefeito, ele fez uma reunião ainda no Paço Municipal sobre o assunto e foi avisado por técnicos que se caso permitisse a presença das bicicletas na megapista, Porto Alegre não poderia mais sediar competições de skate envolvendo atletas de outros países. "Tem campeonatos internacionais marcados para o ano que vem na cidade, então, não vamos perder esse evento", justificou.

Veja Também

Uma forma de contornar o problema e dar voz às solicitações dos praticantes de BMX Freestyle, conforme o prefeito, seria a criação de um espaço exclusivo para os ciclistas em outra área da cidade. "O que eu estou aberto é que na concessão do Parque Marinha do Brasil, isso está bem discutido, é transformar a primeira pista de skate, no sentido em direção ao Beira-Rio, em uma pista para ciclistas porque acho a demanda absolutamente justa", pontuou.