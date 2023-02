Metade do lixo do rio Gravataí em Cachoeirinha já foi removida, diz empresa responsável

publicidade

Hoje pela manhã, os níveis dos principais rios da Região Metropolitana de Porto Alegre já apresentavam queda mais uma vez, após altas no sábado, dia em que novamente choveu forte nas áreas das bacias. A régua de medição mantida pela Agência Nacional de Águas (ANA) em Campo Bom, no rio dos Sinos registrou 1,96 metro no nível da água. Já no Centro de São Leopoldo, a marca era de 99 centímetros. Na foz do rio Paranhana, no município de Taquara, 70 centímetros.

No rio Gravataí, a régua do Balneário Passo das Canoas, em Gravataí, mantida pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Infraestrutura, alcançou a marca de 1,79 metro no início da manhã, mesmo registro aferido na marcação da Estação de Tratamento de Água (ETA) da Corsan, em Alvorada. Neste domingo, a FDM Engenharia, empresa que remove o lixo no Gravataí, em Cachoeirinha, estava com as máquinas paradas, enquanto aguardava o transporte do lixo separado dos aguapés a partir do pátio da Secretaria e Infraestrutura e Serviços Urbanos (SMISU) para outro local.

De acordo com a empresa, 50% do lixo já foi removido do Gravataí, mas isto não significa o final dos trabalhos. Há a preocupação de que as mais recentes chuvas ajudem a levar ainda mais lixo para o rio, a partir dos arroios afluentes. Após concluída a retirada dos sólidos, a FDM irá percorrer o leito e retirar os resíduos das margens, em uma nova etapa dos trabalhos.

Veja Também

Nesta semana, uma segunda contenção foi instalada como reforço junto ao píer da Praça do Ecoturismo, onde o lixo é represado, para que ele não avance no leito do rio. No Guaíba, a régua do Cais Mauá, no Centro Histórico de Porto Alegre, registrou queda, anotando 58 centímetros. No trapiche da Praia da Pedreira, no interior do Parque Estadual de Itapuã, em Viamão, a marca foi de 33 centímetros. No terminal hidroviário da CatSul, em Guaíba, foram 57 centímetros.