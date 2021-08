Mobilizações a favor e contra a demarcação de terras em favor dos índios no Norte do RS

publicidade

Dezenas de índios caingangues voltaram a bloquear a BR 386, no km 02 em Iraí no Norte do Estado nesta quarta-feira. Pelo segundo dia consecutivo os indígenas se manifestam contra o Projeto de Lei 490/2007, conhecido como Marco Temporal, o qual define que somente podem ser consideradas terras indígenas as áreas de posse dos povos nativos até cinco de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição.

Foram utilizados galhos de árvores e pedras para obstruir a passagem de veículos. Faixas com dizeres contrários ao projeto também foram mostradas na manifestação que deve seguir à noite.

Pontão

Agricultores de Pontão, na região de Passo Fundo promoveram um ato público em favor do Marco Temporal nesta quarta-feira,25. Eles defendem a aprovação do PL 490/2007, cujo julgamento, no Supremo Tribunal Federal (STF) estava marcado para iniciar na tarde desta quarta-feira,25.

Getúlio Vargas

Em Getúlio Vargas, na segunda-feira produtores rurais de municípios da região Norte promoveram uma manifestação nas margens da ERS 135. Os agricultores se posicionam a favor do marco temporal. Na região do Alto Uruguai os índios reivindicam uma área de mais de 4 mil hectares, nos municípios de Getúlio Vargas, Erebango e Erechim.

Segundo as lideranças rurais, nesta área vivem mais de 300 famílias há quase 100 anos – passando de pai para filho – e que possuem documentação de propriedade. Em Getúlio Vargas foram utilizados dezenas de tratores na manifestação.

