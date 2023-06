RS deve registrar amanhecer mais frio do ano na terça-feira

publicidade

O Rio Grande do Sul deve ter o amanhecer mais frio do ano nesta terça-feira. A expectativa é de mínimas inferiores a 5°C em grande parte do território gaúcho. Conforme a MetSul, durante o dia, o tempo ficará aberto. Entre a região da Campanha e a zona Sul, em especial no Sudeste, a mínima poderá oscilar entre -2 e -4°C nas baixadas. Em alguns pontos até não se afasta -5°C

Em grande parte das regiões a mínima poderá oscilar entre 1 e 3°C positivos. Na Capital e região metropolitana teremos a menor marca do ano até agora pelo segundo dia consecutivo. Modelos projetam mínima de 5°C em Porto Alegre. Já no vale do Sinos, em especial na região de Novo Hamburgo, a mínima poderá oscilar ao redor de 0 e 1°C.

Risco de geada

De acordo com os modelos da MetSul, as condições de tempo seco, céu claro, frio, vento calmo associadas ao centro de alta pressão atmosférica elevam risco de geada. O episódio poderá começar a se formar cedo no Oeste já no começo da madrugada de terça e persistir até o fim da madrugada.

Mínimas e máximas pelo RS:

Bagé -2ºC / 12ºC

Torres 6ºC / 14ºC

Vacaria -1ºC / 9ºC

Pelotas 0ºC / 14ºC

Porto Alegre 5ºC / 15ºC

