Uruguaiana tem movimentação intensa dos agentes de fiscalização contra Covid-19

publicidade

Uruguaiana, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, registra intensa movimentação dos agentes de fiscalização do município de diversos setores da administração para evitar a propagação da Covid-19. As três barreiras sanitárias montadas nas BRs 290 e 472, além de duas centrais na Rodoviária e Aduana, vistoriaram desde junho até agora 137.358 pessoas e 34.321 veículos, apenas 13 passageiros apresentaram sintomas ou alterações, sendo encaminhadas ao hospital ou UPA.

Em bairros e interior do município houve ações educativas realizadas por equipes da saúde. Paralelamente, durante os trabalhos, na área urbana, foram flagradas três festas clandestinas "fechadas" nos bairros João Paulo II, São Miguel e Centro da cidade. A operação autuou 53 pessoas que tiveram os nomes encaminhados ao Ministério Público Estadual, nesta segunda-feira, por descumprimento de legislação preventiva ao novo coronavírus, multou um estabelecimento comercial, recolheu quatro carros e duas pessoas foram encaminhadas ao Plantão da Delegacia de Polícia, uma por desacato e outra por tentativa de fuga do local.

Atuaram nas ações desenvolvidas fiscais das secretarias de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Bem-Estar Animal e Fazenda e da Segurança, Trânsito, Transportes e Mobilidade Urbana (SEGTRAM).

O secretário de Governo, Paulo Fossari, reitera o apelo à comunidade que mantenha o distanciamento social, que saia de casa apenas se necessário, use álcool em gel e cumpra as determinações legais da bandeira vermelha. "Não adianta imputar à administração a responsabilidade de atos praticados que contrariam a lógica social e sanitária do momento", conclui.