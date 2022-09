Carlos Bolsonaro pede no TSE remoção de postagens que ligam Lula ao preço da gasolina

publicidade

O vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro (PL), ingressou no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com uma ação pedindo a remoção de publicações na internet que ligam o ex-presidente Lula a reduções no preço da gasolina. O vereador acusa a campanha do petista de promover fake news.

De acordo com Carlos, as publicações afirmam que o preço do litro da gasolina reduz toda vez que o ex-presidente aparece bem colocado nas pesquisas. "No dia 01 de setembro, os representados, Humberto Costa e Orlando Silva, mais uma vez, divulgaram informações falsas através das suas redes sociais, afirmando que a nova redução da gasolina anunciada pela Petrobras estaria relacionada à suposta liderança do representado Lula nas pesquisas."

"A estratégia de propagação de informação falsa utilizada pelos representados emerge com nitidez, uma vez que se valem das dificuldades enfrentadas em um cenário econômico global, para tentar induzir o eleitor ao entendimento equivocado de que o atual governo federal deixou de adotar medidas necessárias para controlar os preços da gasolina", destaca um trecho do pedido. Carlos solicita a remoção de dez postagens de perfis do Twitter e do site oficial da campanha de Lula, além de pedir multa de R$ 25 mil por propaganda eleitoral irregular.

