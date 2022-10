Espírito Santo: Magno Malta é eleito para o Senado

publicidade

Magno Malta (PL) foi eleito para ocupar uma vaga no Senado pelo Espírito Santo pelos próximos oito anos. O resultado foi confirmado com a apuração de 99,39% das urnas na eleição deste domingo (2).

Ele recebeu 41,86% dos votos. Com o percentual de urnas apuradas, Rose de Freitas (MDB), a sua principal concorrente na eleição, não tem mais condições matemáticas de alcançá-lo na disputa pelo Senado.

Magno Malta, de 64 anos, nasceu em Macarani, no interior da Bahia. Formado Teologia pelo Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, é pastor evangélico e cantor.

Começou a carreira política em 1993, como vereador de Cachoeiro do Itapemirim. No ano seguinte elegeu-se deputado estadual pelo Espírito Santo.

Em 1998, ganhou a eleição para deputado federal. Quatro anos depois, elegeu-se senador, repetindo o feito em 2010.